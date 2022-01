Proche-Orient: reprise des échanges de tirs entre Israël et Gaza

«Ceux qui pointent des roquettes vers Israël doivent en assumer l’entière responsabilité», a proclamé ce dimanche 2 janvier le Premier ministre israélien Naftali Bennett après des échanges de tirs avec Gaza. NIR ELIAS POOL/AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

On assiste à une poussée de tension entre Israël et Gaza après des échanges de tirs mercredi dernier de part et d'autre de la frontière, puis des tirs de roquettes et un des bombardements de l'aviation israélienne. Tout cela intervient après des semaines d'une rare accalmie.