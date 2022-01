4e dose de vaccin anti-Covid en Israël: les dispensaires ne désemplissent pas

C’est le coup d’envoi de la nouvelle campagne vaccinale en Israël, un rappel réservé à ce stade aux plus de 60 ans et aux équipes médicales. Photo d'illustration, Jérusalem, 22 décembre 2021.

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett l'a annoncé lors d'une conférence de presse dimanche soir 2 janvier. Aussitôt dit, aussitôt fait. C'est parti pour la 4e dose en Israël. Reportage dans un dispensaire à Jérusalem pour voir comment cela se passait.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Les Turim, près du principal marché de Jérusalem. C’est le coup d’envoi de la nouvelle campagne vaccinale, un rappel réservé à ce stade aux plus de 60 ans et aux équipes médicales.

Galia est l’infirmière en chef dans ce dispensaire de la caisse d’assurance maladie Mehuchedet. Il y a beaucoup de monde dans les couloirs, la plupart sur rendez-vous. Mais d’autres personnes du 3e âge sont venues spontanément. « Absolument! On voit que les assurés répondent, affirme Galia. Depuis ce matin, tous nos dispensaires sont bondés. Tous ceux qui viennent reçoivent leur 4e dose ! »

Moche attend tranquillement sur un banc que son numéro soit appelé. Il ne craint pas du tout ce nouveau rappel : « Non , non au contraire. J’ai peur de ne pas me faire vacciner. J’ai 96 ans, je dois prendre soin de moi. »

Vers un raz de marée de contaminations

Fier de la façon dont la lutte anti-coronavirus est menée en Israël, Oliel n’a pas hésité une seconde. « On n’a pas le choix, affirme-t-il. Pour rester en bonne santé. Et on a la chance d'être dans un pays à l'avant-garde des nouveautés. On a fait pousser des herbes dans le désert, maintenant, au niveau du corona, on est aussi l'un des premiers pays à faire la 3e puis la 4e dose pour essayer de sauver la population. »

Les responsables de la Santé publique en Israël s’attendent à un véritable raz de marée de contaminations dans les prochains jours, jusqu’à 50 000 par jour. Pour faire face, de nouveaux critères pour les tests de dépistages et les quarantaines devraient être annoncés.

