2021, année la plus meurtrière pour les Palestiniens depuis 2014 selon Btselem

L’année passée a été la plus meurtrière pour les Palestiniens depuis 2014, c’est la conclusion d’un nouveau rapport de Btselem, l’ONG israélienne de défense des droits de l’homme publiée mardi 4 janvier. Les chiffres font froid dans le dos : en tout, 319 Palestiniens tués par Israël en 2021, dont 71 mineurs. À côté, neuf Israéliens ont été tués par des Palestiniens cette même année. Un contraste important.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Ramallah, Alice Froussard

Il y a d’abord tous ces Palestiniens tués par l’armée israélienne, explique le rapport. À Gaza, Btselem recensent 236 morts, la quasi-totalité d’entre eux tués par les bombardements israéliens pendant la guerre de mai dernier, sur des endroits densément peuplés, là où vivent des populations civiles.

En Cisjordanie occupée, 77 personnes ont été tuées par les soldats israéliens, le résultat de la politique de l’armée israélienne autorisant à tirer à balles réelles sur des Palestiniens.

« Les hauts-responsables israéliens, les ministres, les officiers de l’armée, les conseillers légaux, tous justifient cette politique d’ouverture du feu, nous explique Dror Sadot, la porte-parole de Btselem. Et ils insistent en parlant que ces « cas exceptionnels » font l’objet d’une enquête, mais dans les faits, ces tirs font partis d’une routine, et quasiment personne n’a à rendre de compte de ces actions. »

Full data available here: https://t.co/13IyipB3vN — B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) January 4, 2022

La violence des colons

Il y a aussi ces six Palestiniens tués par des colons armés, des soldats les accompagnants, ou des civils israéliens. Une violence des colons qui fait partie d’une violence de l’État, poursuit Dror Sadot : « C’est un outil moins officiel qu’Israël utilise pour prendre de plus en plus de terres palestiniennes, avec le but de créer un État uniquement juif entre la rivière du Jourdain et la Mer Méditerranée. »

Israël a aussi battu un record en termes de démolitions : 895 Palestiniens, plus la moitié étant des enfants, ont perdu leurs maisons en 2021.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne