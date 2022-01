Israël: une unité de combat réservée aux jeunes femmes pratiquantes

En Israël, l'armée vient de mettre en place une unité de combats pour femmes religieuses. Certaines refusent en effet le service militaire en raison de la présence d’hommes à leurs côtés.

De notre correspondant à Jérusalem,

Les responsables militaires, les commandants de l’armée israélienne tentent de faire deux pierres d’un coup avec cette décision de créer une unité féminine. Il faut rappeler plusieurs éléments. Tout d’abord qu’il n’existe pas en Israël de séparation entre la religion et l’État. Au contraire même. Les jeunes femmes pratiquantes peuvent être exemptées de service militaire, en principe obligatoire pour tous : trois ans pour les hommes et autour de deux pour les femmes. Un service civil remplace le passage sous les drapeaux pour les jeunes femmes qui bénéficient de l’exemption. Le service militaire, dans bien des cas, sert de tremplin pour l’accès à la vie active pour les jeunes Israéliens. Dans la majorité des unités, hommes et femmes servent ensemble dans les mêmes bataillons.

Une unité de combat 100% féminine

Elle devrait voir le jour au mois de mars prochain et sera donc réservée exclusivement aux femmes religieuses. Ce sera une unité combattante, indique-t-on encore. Elle est créée à la demande de directrices d’écoles religieuses. Ces dernières affirment que certaines de leurs élèves désirent effectuer un service militaire dans une unité de combat, mais se heurtent à des difficultés auprès de leurs familles en raison de la mixité de ce genre d’unités. Ce nouveau bataillon dont le nom n’a pas été révélé sera exclusivement féminin.

Il existe de nombreuses unités mixtes. La plus connue est le bataillon d’infanterie Karakal longtemps déployé le long de la frontière entre Israël et l’Égypte et qui se trouve à l’heure actuelle en Cisjordanie. Mais il y a surtout des régiments de blindés et d’artillerie où hommes et femmes se trouvent côte à côte dans des engins blindés. C’est cette promiscuité précisément qui soulève des problèmes, surtout de la part d’hommes religieux. Plusieurs rabbins se sont élevés à maintes reprises contre cette mixité dans des conditions de combat. Et cette question est aussi débattue dans des unités de la police des frontières, les Bérets verts où hommes et femmes patrouillent ensemble et sont souvent appelés à disperser les manifestations de Palestiniens à Jérusalem-Est et en Cisjordanie.

Le service militaire pour tous ?

Une loi datée de 2014 avait prévu de lever l'exemption de service militaire pour les jeunes ultraorthodoxes. Elle a été annulée par la Cour suprême.

Des manifestations de masse se tiennent régulièrement dans le pays. Ce sujet pèse comme une menace constante pour la survie des diverses coalitions gouvernementales. Les jeunes ultraorthodoxes doivent être recensés par les autorités militaires même s’ils sont dispensés de facto de service. La loi à ce sujet fait l’objet de débats constants. Sauf curieusement en cette période pour la bonne raison qu’aucun parti orthodoxe n’est membre de la coalition.

Du point de vue démographique le problème ne peut qu’empirer. La part de la population religieuse en Israël est en hausse constante. Mais la solution pourrait être la suppression du service militaire tel qu’il existe à l’heure actuelle et la mise en place d’une armée de métier. Et cela pourrait se produire plus rapidement qu’il n’y parait.

