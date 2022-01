Conflit israélo-palestinien: l'actrice Emma Watson accusée d'antisémitisme sur Instagram

Emma Watson, le 17 octobre 2021. AP - Scott Garfitt

Texte par : Alice Froussard Suivre 2 mn

Une image, simple, publiée sur le compte Instagram de l'actrice Emma Watson, il y a 3 jours, a attiré plus d’un million de mentions « J’aime », plus de 124 000 commentaires et déclenché une véritable guerre des commentaires. Une bataille virtuelle qui a donné lieu à une avalanche de messages illustrant l'impossible débat sur le conflit et la région.