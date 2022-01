Syrie: des tirs de roquettes atteignent une base des forces occidentales dans l'est

Trois roquettes sont tombées mercredi 5 janvier à l'aube sur la plus grande base militaire de la coalition anti-jihadiste menée par Washington, dans l'est de la Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) basé au Royaume-Uni et qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie.

Avec notre correspondant régional, Paul Khalifeh

L’Observatoire syrien des droits de l’homme attribue les tirs de roquettes aux milices pro-iraniennes massivement déployées dans la zone frontalière entre la Syrie et l’Irak. Plusieurs milliers de combattants chiites irakiens, libanais et afghans épaulent l’armée syrienne dans l’est du pays. Leur tâche est principalement de sécuriser le corridor terrestre qui relie la Syrie et l’Irak et qui permet l’acheminement d’armes et de munitions à partir de l’Iran.

#SOHR IED attack | Explosion targets commander of “Deir Ezzor Military Council” in western #Deir_Ezzorhttps://t.co/klrMtE3eHA — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) January 5, 2022

Des dégâts matériels

Les tirs ont visé la plus grande base de la coalition internationale menée par les États-Unis, située dans le champ pétrolier d’al-Omar, à l’est de la province orientale de Deir Ezzor.

L’un des projectiles s’est abattu sur la piste d'atterrissage réservée aux hélicoptères, causant des dégâts matériels. Le bombardement de la base des forces occidentales d’al-Omar est intervenu au lendemain d’une attaque aux drones armés qui a ciblé des positions des combattants pro-iraniens non loin de la frontière syro-irakienne.

Les forces de la coalition avaient annoncé avoir déjoué mardi une attaque de roquettes visant une base américaine à Deir Ezzor.

En plus des escarmouches entre la coalition et les alliés de l’Iran dans cette vaste zone désertique, le groupe Etat islamique se livre à une guérilla active contre l’armée syrienne et les milices kurdes pro-américaines.

