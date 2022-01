Des étudiants turcs face à la justice pour avoir protesté contre la nomination d’un recteur pro-Erdogan

Ces étudiants avaient participé aux manifestations contre la nomination d’un recteur proche du président Recep Tayyip Erdogan à la tête de l’université du Bosphore, un établissement public de renom, il y a presque un an jour pour jour. Alors que le chef de l’État turc avait qualifié les jeunes protestataires de « terroristes », les deux derniers étudiants emprisonnés ont été libérés à l’issue de l’audience ce vendredi 7 janvier 2022.

De notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Quand ce n’est pas sur le campus, c’est devant le palais de justice, que des étudiants de l’université du Bosphore – ou Boğaziçi – dénoncent la prise de contrôle de leur établissement par le pouvoir politique. Depuis un an, ils réclament le départ du recteur nommé par le président Erdogan et l’élection d’un remplaçant par le personnel enseignant. Melike, étudiante en deuxième année : « Il n’y a pas que Boğaziçi, toutes les universités sont désormais sous tutelle politique. Tant que nous n’aurons pas des universités libres et autonomes, nous lutterons. »

Depuis le début de la protestation, des centaines d’étudiants ont été placés en garde à vue et une douzaine d’enseignants qui les soutiennent ont été licenciés. Parmi eux, Feyzi Erçin, qui enseignait le cinéma : « Dans les établissements, la liberté n’est plus qu’un souvenir, l’autocensure s’est généralisée. Nous sommes face à un système qui tente de criminaliser toute forme de manifestation pacifique. »

Même si la manifestation rassemble tout au plus une centaine de personnes, Mert, étudiant en psychologie, se dit de plus en plus optimiste : « Je sens monter une résistance à travers le pays. Cela ne se manifeste pas forcément sous la forme d’un grand mouvement de protestation ou de manifestations dans la rue, mais les voix d’opposition sont de plus en plus nombreuses. Le pouvoir est affaibli et je pense qu’une alternance est possible aux prochaines élections. »

Recep Tayyip Erdogan et son parti affronteront de nouveau les urnes en juin 2023 au plus tard.

