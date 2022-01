Wafa, l’agence de presse palestinienne, relance une rédaction en hébreu

Depuis des années, Wafa diffuse des informations en arabe, en anglais, en français. Désormais, elle le fait aussi en hébreu. Son objectif est clair : s’adresser aux Israéliens dans leur langue, et leur faire entendre le point de vue palestinien.

De notre envoyé spécial permanent de RFI à Jérusalem,

Ce n’est pas la première fois que cette agence d’information lance un service en hébreu. Une première rédaction en hébreu avait effectivement vu le jour en 2009, avant d’être fermée six ans plus tard en 2015, officiellement pour des raisons internes.

Mais cette fois-ci, Wafa a pour ambition de s’imposer sur la scène médiatique israélo-palestinienne, explique depuis le siège de l’agence à Ramallah, sa rédactrice en chef, Khouloud Assaf. Enfermés derrière le mur de séparation construit par Israël au début des années 2000, les Palestiniens de Cisjordanie occupée sont devenus quasi invisibles au sein de la société israélienne. Leur cause et leurs revendications, sont également un lointain souvenir pour les Israéliens. Les jeunes générations israéliennes ne connaissent rien de leur lutte. Leur combat, leurs actions, sont qualifiés d’actes terroristes par la classe politique de l’État hébreu, ainsi que par la majeure partie des médias israéliens.

Un pont entre deux mondes

Pourtant, des milliers de Palestiniens de Cisjordanie occupée traversent chaque jour les points de contrôle, pour se rendre en Israël, afin d’y travailler. Près d’un demi-million de colons israéliens habitent dans les Territoires palestiniens de Cisjordanie occupée. Mais c’est comme si ces deux sociétés vivaient dans deux mondes parallèles, en ignorant presque tout l’une de l’autre.

Les Israéliens ont d’ailleurs interdiction de se rendre dans les villes palestiniennes. Plusieurs kilomètres avant l’entrée de ces villes palestiniennes, les autorités israéliennes ont érigé d’énormes panneaux rouges, sur lesquels est écrit en anglais, en arabe et en hébreu : « Interdiction formelle d’entrer dans les territoires sous contrôle de l’Autorité palestinienne, sous peine de poursuite judiciaire ».

Contrer la censure et la droitisation de la société israélienne

Le service en hébreu de l’agence palestinienne Wafa, souhaite surmonter la principale difficulté : « la censure imposée aux médias israéliens » par le commandement des forces armées de l’État hébreu, souligne la rédactrice en chef de Wafa. « Le retour d'un véritable service en hébreu, diffusant quotidiennement dans la langue officielle d'Israël, vise à influencer directement l'opinion publique israélienne », explique Khouloud Assaf explique. Selon elle, à de rares exceptions près, la majorité des médias israéliens ne diffusent qu’une image partielle et partiale, de la réalité palestinienne.

Pourtant, les grands médias israéliens ont des journalistes qui parlent l'arabe, qui lisent l’arabe. Mais l'agence Wafa dit vouloir relancer son service en hébreu pour contrer selon elle, une « droitisation » de la presse israélienne de « plus en plus raciste ». La rédactrice en chef de l’agence Wafa le reconnaît : la société israélienne n’est pas complètement insensible à la cause palestinienne. Khouloud Assaf, se rappelle même avoir reçu une centaine de candidatures de journalistes israéliens, souhaitant travailler pour l’agence Wafa entre 2009 et 2015. Mais le nouveau service en hébreu ne compte pour le moment que 6 journalistes. La rédactrice en chef estime que c’est déjà un bon début.

