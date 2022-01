Syrie: rassemblement de familles de disparus et prisonniers du régime

Lors d'un rassemblement dans le nord du pays sous contrôle pro-turcs, plus de 70 familles syriennes ont lancé un appel pour que la lumière soit faite sur le sort de leurs proches, disparus ou détenus. Elles espèrent ainsi sensibiliser la communauté internationale à leur cause.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Ces quelques dizaines de familles rassemblées dans le nord de la Syrie illustrent la tragédie vécue par des centaines de milliers de proches de détenus ou de disparus de la guerre syrienne.

La manifestation intervient au lendemain de l’annonce par l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) de la « mort sous la torture » de deux détenus dans des prisons gérées par les autorités syriennes.

L’Observatoire a établi une liste de plus de 47 000 personnes mortes en détention depuis le début de la guerre syrienne en 2011. L’ONG basée en Grande-Bretagne assure cependant que le nombre de décès serait de 105 000, et que plus d’un million de Syriens sont passés dans les prisons gouvernementales en dix ans.

Les autorités syriennes ont aussi établi leur propre liste comportant les noms de milliers de soldats ou de partisans du régime morts dans les lieux de détention tenus par les rebelles et les jihadistes.

Des photos qui racontent l'horreur des prisons

En 2014, un ancien photographe de la police militaire syrienne, surnommé « César », avait fui le pays avec 55 000 photographies de corps torturés et suppliciés dans les prisons des autorités syriennes. Ses révélations sont à l’origine de la loi « César » promulguée par Donald Trump en juin 2020, et qui impose de sévères sanctions financières et commerciales contre Damas.

