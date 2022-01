La séance inaugurale du Parlement irakien marquée par des scènes de chaos

Des scènes pour le moins chaotiques ont émaillé la séance inaugurale du nouveau Parlement irakien. Des altercations qui augurent mal des tractations en cours pour la désignation du nouveau Premier ministre.

Selon l’un des députés irakiens présents dans l’enceinte du Parlement, la session a débuté normalement avec la prestation de serment des nouveaux élus. Puis tout a dérapé lorsque l’une des coalitions chiites revendiquant la victoire lors des élections d’octobre dernier a affirmé posséder suffisamment de députés pour former le nouveau gouvernement.

Le président de séance, le doyen du Parlement Mahmoud Al-Machhadani, a alors ayant demandé à vérifier l’information. Il a aussitôt été violemment pris à partie par plusieurs députés. D'après une source parlementaire citée par l’Agence France-Presse, Mahmoud Al-Machhadani a été pris d’un malaise et a dû être hospitalisé.

Imbroglio

Cette séance chaotique et ces altercations sont le résultat d’un imbroglio politique issu directement des élections législatives anticipées de l’automne. Plusieurs coalitions revendiquent la victoire, dont celle emmenée par le dirigeant chiite Moqtada Sadr qui, avec ses 73 élus sur 329, espère former un gouvernement avec des formations kurdes et sunnites.

Face à lui, se dresse l’Alliance de la conquête, un regroupement d’anciennes milices pro-iraniennes. Ce sont les députés de cette Alliance, qui affirme avoir été victime de fraude électorale, qui ont violemment pris à partie le président de séance.

La séance a été suspendue plus d'une heure. À la reprise, les députés ont réélu l'influent parlementaire sunnite de la province d'Al-Anbar (ouest) Mohammed al-Halboussi à la présidence du Parlement. Hakim Zamili, un chiite, ainsi que le Kurde Chakhwan Abdallah ont été élus à la vice-présidence.

Le Parlement irakien a désormais 30 jours pour élire le président de la République, à qui reviendra la tâche délicate de nommer le nouveau Premier ministre, choisi par la plus grande coalition.

