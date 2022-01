Le ministre des Affaires étrangères taliban effectue sa première visite à Téhéran

Le ministre des Affaires étrangères iranien Hossein Amir Abdollahian (4e g) et son homologue afghan Amir Khan Muttaqi, (3e d) lors de la réunion de leurs délégations à Téhéran, le 9 janvier 2022.

Le ministre des Affaires étrangères des talibans, Amir Khan Muttaqi, effectue une visite à la tête d'une importante délégation à Téhéran pour parler notamment de coopération économique et commerciale avec l'Iran.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Il s'agit de la première visite du chef de la diplomatie des talibans en Iran depuis la chute de Kaboul. À Téhéran, Amir Khan Muttaqi a affirmé que des « discussions positives » avaient eu lieu sur le commerce entre les deux pays, le pétrole, le transit de marchandises ou encore sur les questions politiques et sécuritaires.

De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian a soutenu la demande des talibans en demandant aux États-Unis de débloquer les milliards de dollars et de les remettre à l'Afghanistan pour des raisons humanitaires et pour permettre d'améliorer la situation économique dans ce pays.

Arrivée massive de réfugiés afghans

Tout comme le Pakistan, l'Iran doit faire face à l'arrivée massive de réfugiés afghans. Il y a quelques jours, le chef de la diplomatie iranienne a affirmé que quelque 5 000 Afghans arrivaient quotidiennement en Iran. Il a même avancé le chiffre de 800 000 réfugiés arrivés en Iran depuis quatre mois.

Avant la chute de Kaboul, l'Iran comptait déjà plus de 2,5 millions de réfugiés afghans sur son sol. Téhéran tente de créer des camps à la frontière avec l'Afghanistan pour héberger les réfugiés. Mais la plupart d'entre eux entrent clandestinement en Iran avec l'objectif d'aller en Turquie pour se rendre ensuite en Europe.

