Covid: Israël dévoile sa stratégie pour lutter contre le variant Omicron

Israël dévoile sa stratégie pour lutter contre le variant Omicron. Lors d’une conférence de presse télévisée, mardi 11 janvier au soir, le Premier ministre Naftali Bennett a exclu le confinement. Pas question, selon lui, de paralyser l’économie, alors que le virus circule largement. Pourtant, à la suite de l’apparition d’Omicron en novembre dernier, l’État hébreu s’était barricadé en fermant ses frontières. Mais, depuis, cette mesure a été levée et le pays mise tout, une nouvelle fois, sur la vaccination.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

Comme presque partout ailleurs, Israël fait face à une flambée des cas de Covid-19 causée par le très contagieux variant Omicron. Pour y faire face, sans bouleverser totalement le quotidien des Israéliens, le gouvernement choisit une stratégie qui tient en trois points.

C’est le Premier ministre Naftali Bennett en personne qui la détaille dans une vidéo diffusée sur internet : « Faire en sorte que notre économie continue de fonctionner. Protéger les personnes âgées, qui sont les plus vulnérables. Et prendre soin de nos enfants, qui sont aussi vulnérables. En tant que père de quatre enfants, je sais à quel point cela peut être dur. »

Plus de 80% des adultes vaccinés

D’après les projections, quasiment un Israélien sur deux pourrait contracter le variant Omicron durant les prochaines semaines. Face à cette situation inévitable, Naftali Bennett se dit cohérent et applique la seule stratégie qui, selon lui, a fait ses preuves : la vaccination. « Israël continue d’être le pionnier de la lutte contre le Covid-19, affirme-t-il. Près de 400 000 Israéliens ont déjà reçu leur quatrième dose. Et ce chiffre ne fera qu’augmenter. »

En Israël, plus de 80% de la population adulte est vaccinée, et donc théoriquement protégée contre les formes les plus graves du virus. Mais selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), combattre la pandémie à coups de doses de rappel n’est pas une stratégie viable. L’OMS appelle à développer des vaccins pour mieux lutter contre la transmission du virus.

