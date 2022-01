Iran: la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah réincarcérée à Téhéran

Arrêtée en juin 2019 et condamnée en mai 2020 à cinq ans de prison pour atteintes à la sécurité nationale, Fariba Adelkhah a été à nouveau incarcérée ce mercredi 12 janvier.

« Nous apprenons avec stupeur et indignation la réincarcération dans la prison d'Evin de Fariba Adelkhah », a annoncé le comité de soutien à Paris de la chercheuse franco-iranienne. Il dénonce également les agissements « cyniques » des autorités iraniennes et accuse Téhéran de profiter du cas de la chercheuse pour « des fins extérieures ou intérieures qui demeurent opaques ».

« Fariba Adelkhah a été condamnée à 5 ans de prison lors d’un procès qui a été une farce avec une accusation qui a été montée de toutes pièces », rajoute Marielle Debos, chercheuse à l'Université Paris Nanterre et membre du comité avant d'ajouter : « C’est le dernier épisode particulièrement dure et inquiétant d’une longue série d’harcèlement de notre collègue. On craint pour sa santé parce que les conditions de détention à Evine sont très dures. »

Paris exige la « libération immédiate » de Farida Adelkhah

Les autorités françaises n’ont d’ailleurs par tardé à réagir et ont mis en garde l’Iran contre « les conséquences négatives » de ce retour derrière les barreaux. « La décision de sa réincarcération, que nous condamnons, ne peut qu'avoir des conséquences négatives sur la relation entre la France et l'Iran et réduire la confiance entre nos deux pays », a déclaré dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères, exigeant la « libération immédiate » de la chercheuse.

Sa réincarcération intervient alors que les négociations entre l'Iran et plusieurs pays, dont la France, pour sauver l’accord sur le nucléaire patinent. Censé empêcher Téhéran de se doter de l’arme atomique, le dossier est particulièrement brûlant et attise les tensions diplomatiques.

Mardi, Jean-Yves le Drian a d’ailleurs fait part de son impatience sur ce sujet. « Les discussions sont en cours, mais de notre point de vue elles sont lentes, trop lentes », a-t-il déclaré avant d’ajouter que cette situation « compromet la possibilité de trouver dans un calendrier réaliste une solution respectueuse des intérêts de chacun ».

