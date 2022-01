La perpétuité contre Anwar Raslan, haut gradé syrien jugé en Allemagne

Anwar Raslan, accusé de crimes contre l’Humanité, a été reconnu coupable de 27 meurtres et de tortures par un tribunal de Coblence, en Allemagne, ce jeudi 13 janvier. Cet ancien colonel des services de renseignement syriens était responsable d'une prison secrète à Damas après le début de la guerre en 2011, il s’est ensuite exilé en Allemagne, où il a été jugé.

Historique. Le verdict a été salué par de nombreuses organisations de défense de droits humains.

Il permet de faire « entendre la voix de dizaines de milliers de victimes », a souligné dans un communiqué Amnesty International.

C'est la première fois qu'un procès lié aux exactions attribuées au régime syrien a lieu et aboutit à des condamnations.

Il y a eu d’abord celle d'Eyad al-Gharib, un autre membre des services de renseignement, condamné en février dernier à quatre ans et demi de prison, pour complicité de crimes contre l’Humanité.

Anwar Raslan, en tant que superviseur de la prison secrète « branche 251 », a pour sa part écopé d’une peine à perpétuité. Sa défense a annoncé son intention de faire appel.

L’ancien colonel syrien est resté muet pendant toute la durée du procès, entamé en avril 2020, et n'a pas réagi à l'annonce du verdict. Mais dans une lettre lue par ses avocats, il avait nié les faits qui lui étaient reprochés. Des faits très graves : tortures, abus sexuels, meurtres.

Les victimes ont dû surmonter leur peur

Dans cette affaire, des dizaines de victimes, dont d’anciens détenus, ont osé témoigner. « Il faut saluer leur courage, explique Clémence Bectarte, avocate au sein de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'Homme. Les victimes ont dû surmonter leur peur, car elles ont vécu sous un régime de terreur et de répression totale qui est toujours en place aujourd’hui, et qui peut encore exercer des menaces sur des proches restés en Syrie. »

Anwar Raslan et Eyad al-Gharib, anciens membres des services de renseignement syriens, sont arrivés en Allemagne comme réfugiés respectivement en 2014 et 2018. Ils ont finalement été confondus grâce au travail de victimes, soutenues par des organisations de défense des droits humains, et qui ont pu porter plainte.

L'Allemagne peut accueillir ce genre de procès, car elle applique le principe de la compétence universelle, qui permet de juger des auteurs de crimes graves, quelle que soit leur nationalité ou l'endroit où ces crimes ont été commis.

La Cour internationale de justice ne pouvait être sollicitée, car la Syrie n'est pas signataire du traité constitutif de cette dernière. Le Conseil de sécurité de l’ONU aurait pu s'en saisir, mais des alliés du régime syrien, comme la Russie, ont fait obstruction.

La justice française traîne des pieds

D’autres pays pourraient suivre l’exemple de l’Allemagne. Plusieurs plaintes ont été déposées en Europe pour des faits similaires, en France notamment, qui applique également le principe de la compétence universelle.

Selon Bénédicte Jeannerod, porte-parole de Human Rights Watch, la justice française traîne des pieds : « La Cour de cassation a annulé en novembre dernier la mise en examen d’un ex-agent syrien présumé accusé de crimes contre l’Humanité, regrette-t-elle. La France doit améliorer son système judiciaire et ne pas devenir un refuge pour des bourreaux syriens. »

Pour Michelle Bachelet, le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, le verdict de Coblence « est un bond en avant historique dans la poursuite de la vérité ».

Le régime syrien à son plus haut niveau peut-il être incriminé ? Verra-t-on un jour le président Bachar el-Assad au banc des accusés ? C’est ce que souhaitent certaines victimes. Selon de droit international, il bénéficie d'une immunité due à sa fonction de chef d'État, rappelle l’avocate Clémence Bectarte. Mais lorsqu'il ne sera plus en fonction, il pourra théoriquement être traduit en justice.

