Iran : les enseignants manifestent pour une revalorisation de leur salaire

L'Iran a connu jeudi une nouvelle journée de manifestations des enseignants - après celle de décembre - qui protestent contre leurs bas salaires et la dégradation de la situation économique. Plus d'un million de personnes travaillent dans le secteur de l'enseignement dont une moitié d'enseignants.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Des manifestants ont eu lieu dans de nombreuses villes du pays, notamment à Téhéran, à Machhad, à Ispahan ou encore à Shiraz et à Tabriz.

Les enseignants demandent une revalorisation de leur salaire alors que l'inflation a approché les 50% au cours des douze derniers mois et que la hausse du prix des produits de consommation courante est encore plus forte.

« Nous en avons assez des promesses en l'air, nos assiettes sont vides », scandaient les manifestants qui ont également demandé la libération de leurs collègues arrêtés.

Le parlement a voté une loi pour augmenter et unifier les salaires, mais cette loi, jugée insuffisante, n'est pas encore entrée en application.

Des grèves ont touché ces dernières semaines d'autres secteurs. Il y a quelques jours, des employés de la Justice ont fait grève pendant deux jours pour demander une hausse de leur salaire.

L'augmentation presque quotidienne des prix de nombreux produits a eu pour effet l'appauvrissement des classes moyennes.

Ces manifestations interviennent alors que le parlement a entamé l'examen du nouveau budget dans lequel le gouvernement veut supprimer une partie des subventions pour verser des aides directes aux plus pauvres et augmenter l'impôt des plus riches.

