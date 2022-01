L'accord stratégique entre la Chine et l'Iran entre en vigueur

La Chine et l'Iran ont annoncé ce samedi le début de la mise en application d'un accord stratégique de 25 ans, signé en 2021, renforçant ainsi la coopération économique et politique entre les deux pays.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et son homologue iranien Hossein Amir-Abdollahian ont annoncé le début de sa mise en œuvre lors d'une réunion à Wuxi, dans l'est de la Chine, vendredi.

Peu de détails sur cet accord secret ont été publiés, mais selon notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi, l'accord comprend la coopération dans de nombreux domaines, notamment pour l'approvisionnement régulier de pétrole iranien à la Chine ou encore des investissements colossaux de Pékin dans les secteurs pétrolier, gazier ou encore pétrochimique de l'Iran.

La Chine, qui dénonce régulièrement les sanctions américaines, est déjà le premier partenaire économique et commercial de l'Iran et le premier client du pétrole iranien. Le chef de la diplomatie chinoise a assuré vendredi que Pékin continuerait à « s'opposer aux sanctions unilatérales illégales contre l'Iran ».

Aucun chiffre officiel n'a été fourni sur le montant des exportations pétrolières de l'Iran vers la Chine, mais il y a quelques jours, le président iranien Ebrahim Raïssi a affirmé que les ventes de pétrole de l'Iran avait augmenté de 40% ces derniers mois.

Le président Raïssi à Moscou

La mise en application de cet accord de coopération intervient aussi en pleine négociation entre Téhéran et les grandes puissances pour faire revivre l'accord nucléaire de 2015. Un accord conclu entre l'Iran, les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, prévoyant un allègement des sanctions en échange de la limitation du programme nucléaire iranien. Mais les États-Unis se sont retirés de l'accord en 2018, réimposant des sanctions dures et poussant Téhéran à revenir sur ses engagements.

Téhéran se tourne définitivement vers la Chine, mais aussi la Russie. En effet, le président Raïssi doit se rendre d'ici quelques jours à Moscou pour signer un accord de coopération sur 20 ans avec le président Poutine, notamment pour l'achat de matériel militaire, y compris des avions de combat.

