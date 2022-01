Yémen: les rebelles houthis refusent de relâcher le navire émirien

Au Yémen, les Houthis ont rejeté samedi 15 janvier un appel du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant la « libération immédiate » d'un navire battant pavillon émirien. Le bateau avait été saisi en mer Rouge le 3 janvier au large du port de Hodeïda, contrôlé par les rebelles.

Avec notre correspondant à Dubaï, Nicolas Keraudren

L'appel est sans effet. Lors d'une réunion le 12 janvier, les Émirats arabes unis avaient incité les membres du Conseil de sécurité de l’ONU à adopter « une position ferme » contre les rebelles houthis.

La saisie du navire sous pavillon émirien est un « acte de piraterie » avait dénoncé la représente permanente des Émirats aux Nations Unies. Le bateau, avec à son bord 11 membres d'équipages étrangers, contient des équipements destinés à la construction d'un hôpital avait affirmé de son côté l'Arabie saoudite.

Un navire plein d'armes, selon les rebelles

Pour un responsable du gouvernement des rebelles au Yémen, la version est différente. « Le navire ne contenait pas de dattes et des jeux pour les enfants » a-t-il ironisé, « mais des armes destinées à des groupes extrémistes ». Lorsqu'il a été saisi, le bateau était en provenance de l'île de Socotra. Un territoire stratégique contrôlé par des séparatistes du sud, proches des Émirats arabes unis.

Au Yémen, la guerre longue de sept années n'en finit plus. La coalition arabe, conduite par l'Arabie saoudite, a annoncé samedi avoir tué plus de 300 Houthis au cours des dernières 24 heures dans les provinces d'Al-Bayda et de Marib.

