À Jérusalem-Est, mobilisation contre une nouvelle expulsion à Sheikh Jarrah

La famille Salhiya s'est retranchée sur le toit de leur maison avec un bidon d'essenceet une bonbonne de gaz et a menacé de tout faire exploser alors que la police israélienne se prépare à les expulser, le 17 janvier 2022, dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est.

La tension est montée d’un cran ce lundi à Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville annexée par l’État hébreu. La municipalité et la police israéliennes ont tenté d’expulser une famille palestinienne du quartier ultrasensible de Sheikh Jarrah.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

À Sheikh Jarrah, la municipalité et la police israéliennes ont tenté ce lundi d’expulser une famille palestinienne. Retranchée sur son toit avec un bidon d'essence, celle-ci a menacé de tout faire exploser. La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.

Des militants anti-occupation, israéliens et palestiniens, ont rapidement envahi le quartier pour stopper l’expulsion de la famille Salhiya. Parmi eux, Muna al-Kurd. Cette célèbre militante palestinienne vit dans le quartier. Sa famille aussi est engagée dans un bras de fer judiciaire contre une association de colons juifs qui souhaite les exproprier.

« Cette cause est la mienne, dit-elle. Israël procède à un déplacement forcé des populations palestiniennes. C’est un crime de guerre. Je salue le combat de la famille Salhiya retranchée dans sa maison. C’est un acte de résistance. Ils disent : soit vous respectez notre droit de vivre chez nous, soit ce sont nos cadavres calcinés que vous sortirez d’ici. »

À Sheikh Jarrah, des parlementaires israéliens, arabes et juifs, sont également mobilisés. Ahmed Tibi de la Liste arabe unie, lance un avertissement au gouvernement israélien : « Ce gouvernement ne fait que contraindre les Palestiniens. Les autorités israéliennes n’ont visiblement pas retenu la leçon du mois de mai dernier. Jérusalem-Est, et la mosquée al-Aqsa, sont des endroits extrêmement sensibles. Mais ce gouvernement comme celui qui l’a précédé, préfère s’enfermer dans une politique extrémiste et anti-palestinienne. »

Finalement, la police et la municipalité israéliennes ont renoncé à expulser la famille Salhiya ce lundi. Son commerce, une pépinière accolée à sa maison, a toutefois été démoli.

L’année dernière, ce sont des tentatives d’expulsions de Palestiniens de ce quartier au profit de colons juifs qui ont notamment contribué à déclencher la guerre à Gaza au mois de mai.

