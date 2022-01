Explosion meurtrière à Abou Dhabi, les Houthis revendiquent une «opération militaire»

L'installation de stockage du géant pétrolier ADNOC dans la capitale des Émirats arabes unis, Abou Dhabi, le 17 janvier 2022. Trois camions-citernes ont explosé ce lundi près du site causant la mort de trois personnes. AFP - -

Texte par : RFI Suivre 4 mn

À Abou Dhabi, la capitale fédérale des Émirats arabes unis, deux « accidents » potentiellement causés par des « drones » ont été rapportés ce lundi. La police locale fait état de trois morts et de six blessés. La piste terroriste ne fait maintenant plus de doute.