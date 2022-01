Fortes pluies dans la bande de Gaza, les Palestiniens tentent de faire face

Une importante vague d’intempéries a touché toute la région, ces derniers jours. L’enclave palestinienne est complètement démunie face aux aléas du climat. Les bombardements israéliens et les guerres à répétition, ont détruit les infrastructures de base. Résultat, le système d’assainissement de la bande de Gaza est très vite saturé.

De notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

De l’eau jusqu’aux genoux, et parfois même jusqu’à la taille. Les vidéos d’enfants traversant des rues noyées sous plusieurs centimètres d’eau, font le tour des réseaux sociaux palestiniens. Chaque hiver, ces inondations deviennent de plus en plus pénibles, confie Randa, une habitante de Gaza : « À chaque fois qu’il y a une guerre, les missiles israéliens détruisent nos infrastructures de base, qui sont déjà très vétustes. De plus, ces fortes pluies se sont abattues sur Gaza samedi et dimanche. Il n’y a pas de ramassage d’ordures durant le week-end, et donc les détritus ont bouché les quelques canaux d’assainissement toujours fonctionnels ».

Parcelles agricoles endommagées

À Gaza, en plus des zones urbaines inondées, de vastes parcelles agricoles ont été endommagées. Selon Mohamed Bakri, président du comité agricole de Gaza, là aussi Israël a une part de responsabilité : « Je ne suis pas en train de dire qu’Israël fait exprès de noyer Gaza. Mais Israël a construit plusieurs barrages en amont, qui bloquent l’écoulement naturel des rivières qui traversent Gaza. Et à chaque fois qu’il y a de fortes précipitations, les Israéliens ouvrent les vannes de leurs barrages pour évacuer leur surplus d’eau, et c’est le déluge ici, ça provoque aussi l’érosion de nos terres agricoles ».

Pour le moment ce sont surtout les plantations de fraises, « l’or rouge de Gaza », qui sont le plus durement touchées.

