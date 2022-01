Accusé d'espionnage en Iran, le Français Benjamin Brière attendu au tribunal

Vingt mois après son arrestation en Iran, le Français Benjamin Brière doit comparaître ce jeudi 20 octobre devant un tribunal pour y répondre d'accusations « d'espionnage » et d'autres actes perpétrés contre la sécurité nationale.

La famille de Benjamin Brière oscille entre espoir et inquiétude. À la veille de la comparution du Français devant un tribunal révolutionnaire, « on ne sait pas à quoi s'attendre », avoue sa sœur Blandine à RFI. S'agit-il simplement d'une étape de plus dans la procédure ? Une peine va-t-elle être prononcée ? Va-t-il être libéré ?

Une seule certitude pour Blandine Brière : les accusations d'espionnage et de propagande dont il fait l'objet sont « complètement absurdes ». « Benjamin est un touriste aventurier passionné de voyages qui est parti avec son van à la rencontre de ces pays, et il est tombé entre les mains des autorités », affirme-t-elle.

Benjamin Brière, 36 ans, est arrêté en mai 2020 en Iran. Il vient de prendre des photos à l’aide d’un drone de loisirs, dans une zone considérée comme sensible. Les autorités l’accusent d’être un espion, une menace pour la sécurité intérieure de l’Iran. Lui dément formellement ; il assure être un simple touriste.

Grève de la faim

Le jeune homme est enfermé dans une prison de Mashad, dans des conditions très difficiles, selon son entourage. Il ne peut pas communiquer comme il le souhaite, n’a pas accès à son dossier ni à une défense digne de ce nom. Fin décembre, il entame une grève de la faim. Il serait aujourd’hui très affaibli. « Il a perdu énormément de poids, mais il est aussi toujours très déterminé à se faire entendre », rapporte sa sœur.

Son avocat français dit attendre avec inquiétude la comparution de son client ce jeudi, mais il espère à la fois un dénouement heureux, la reconnaissance de son innocence et sa libération.

Benjamin Brière n’est pas le seul Occidental à être détenu dans les geôles iraniennes pour des accusations d’espionnage. Ils seraient une douzaine, des binationaux pour la plupart. Les ONG de défense des droits humains dénoncent une politique de prise d’otages par le régime iranien, destinée à faire pression sur les puissances étrangères.

L'annonce de sa détention, en février dernier, a coïncidé avec l'offensive diplomatique occidentale qui s'efforce de convaincre Téhéran de respecter à nouveau les termes de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien.

