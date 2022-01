Liban: une juge confisque l'immobilier et les véhicules du gouverneur de la Banque centrale

Il y a quelques jours, la juge Ghada Aoun interdisait à Riad Salamé de quitter le territoire libanais. Elle a pris mardi cette nouvelle décision.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Les décisions prises par la juge Ghada Aoun répondent à une plainte pour « détournement de fonds, enrichissement illicite et blanchiment d'argent » présenté par un collectif d’activistes.

Mardi, Ghada Aoun, une des rares juge qui ose enquêter sur des personnalités puissantes au Liban, a émis une interdiction sur tous les terrains et véhicules appartenant au gouverneur de la Banque centrale. Une semaine auparavant, elle avait interdit à Riad Salamé de quitter le territoire libanais.

Le même jour, un autre juge, Jean Tannous, s'était rendu avec des policiers dans plusieurs banques pour obtenir des relevés de comptes du frère du gouverneur. Le nom de Raja Salamé est cité avec celui de son frère dans une enquête ouverte en Suisse sur des mouvements de fonds portant sur 300 millions de dollars.

Le patron de la Banque du Liban dément ces accusations et affirme être victime d’une campagne de dénigrement.

Malgré les soupçons de détournements de fonds et de corruption qui planent sur Riad Salamé au Liban et à l’étranger, le gouverneur reste protégé par une partie de la classe politique, de la justice et de l’establishment financier.

Au nom du secret bancaire, les banques ont refusé de coopérer avec le juge qui aurait été tancé par le procureur général.

► Lire aussi : Ouverture d'une enquête en France sur le patrimoine du gouverneur de la Banque centrale du Liban

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne