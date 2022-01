L'Iran participe à des manœuvres navales conjointes avec la Russie et la Chine dans l'océan Indien

Des navires iraniens et russes lors de manœuvres conjointes dans l’océan indien le 16 février 2021.

L'Iran, la Russie et la Chine vont débuter ce vendredi 21 janvier des exercices navals conjoints dans l'océan Indien, visant notamment à renforcer la « sécurité commune ».

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Ces manœuvres interviennent alors que le président iranien Ebrahim Raissi vient d'effectuer une visite officielle en Russie pour renforcer les relations entre les deux pays. Il a notamment annoncé qu'un accord de coopération sur vingt ans sera prochainement signé entre Téhéran et Moscou.

Il y a quelques jours, l'Iran et la Chine ont également annoncé l'entrée en application d'un accord de coopération stratégique d'une durée de 25 ans entre les deux pays. Ainsi, les trois pays renforcent leurs relations et ces manœuvres militaires qui vont durer pendant trois jours marquent également ce rapprochement.

Les manœuvres les plus importantes jamais organisées jusqu'à maintenant

Des bâtiments de la marine de l'armée et des Gardiens de la révolution participent à ces manœuvres qui sont les plus importantes organisées entre les trois pays. Elles se déroulent en pleines négociations nucléaires à Vienne qui de l'avis même des Occidentaux avancent très lentement. Elles interviennent aussi en pleine tension entre la Russie et les pays occidentaux à propos de l'Ukraine.

En tout cas, elles montrent que l'Iran se tourne désormais totalement vers la Russie et la Chine et veut renforcer ses relations avec ces deux pays, visés également par les États-Unis, dans tous les domaines.

