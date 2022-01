Syrie: une tempête de neige dévaste des camps de réfugiés dans le nord du pays

La violente tempête de neige qui frappe le nord de la Syrie a provoqué ce mercredi d’importants dégâts dans de nombreux camps de réfugiés syriens dans le nord du pays. L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) parle d’une « grande tragédie ».

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Une vidéo mise en ligne par l’ONG basée en Grande-Bretagne montre des camps inondés par les eaux, des tentes arrachées et des abris de fortune croulant sous la neige, dans les zones rurales des provinces d’Idleb et d’Alep, dans le nord de la Syrie. Deux cents tentes se sont effondrées sur la tête de leurs occupants et près de 700 réfugiés sont sans abris, rapporte l’OSDH.

Les habitants des camps ont lancé un appel de détresse aux organisations humanitaires pour les aider à évacuer les eaux, à rouvrir les routes pour approvisionner les populations isolées et trouver un toit aux sans-abris. Des habitants ont allumé des pneus pour faire fondre l’épaisse couche de neige entre les tentes, sans prendre garde aux fumées toxiques émanant du caoutchouc brûlé.

Plus d'1,5 million de personnes vivent dans des camps

Les zones d’Idleb et d’Alep qui échappent au contrôle des autorités syriennes comptent plus de 4,2 millions d’habitants dont 2,7 millions venant d’autres régions du pays. Plus d’1,5 million de personnes vivent dans 1 300 camps et campements dans des conditions difficiles.

Ils survivent grâce à l’aide apportée par le Programme alimentaire mondiale (PAM) de l’ONU et des dizaines d’ONG étrangères. Mais ces organisations ne fournissent que la moitié des besoins nécessaires sur les plans alimentaire et médical.

