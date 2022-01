Liban: le gouvernement Mikati se réunit pour la première fois depuis trois mois

Au Liban, le Conseil des ministres se réunit lundi 24 janvier au matin après plus de trois mois de blocage dû à des divergences politiques concernant l’enquête sur la double explosion du port de Beyrouth, en août 2020. Cette réunion intervient alors que l’effondrement socio-économique du pays se poursuit depuis plus de deux ans.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Formé le 10 septembre dernier, le gouvernement de Najib Mikati n’a plus été convoqué depuis le 12 octobre, en raison du refus de ses composantes chiites de prendre part aux réunions. Le Hezbollah et le mouvement Amal exigeaient le remplacement du juge chargé de l’enquête sur la double explosion du port de Beyrouth, Tarek Bitar, accusé d’être « sélectif » et « politisé ».

Le magistrat est toujours en place même si son enquête piétine. Mais les chiites ont quand même levé leur véto à la réunion du cabinet. Leur revirement s’explique par l’urgence de la situation économique et sociale qui se dégrade de jour en jour.

La réunion de lundi matin sera d’ailleurs consacrée aux dossiers socio-économiques : aides sociales provisoires aux fonctionnaires, augmentation des indemnités de transport journalières et autres mesures palliatives.

Le dossier le plus important sur la table du Conseil des ministres sera cependant le projet de budget pour l’année 2022. Son approbation est une condition nécessaire dans le cadre des négociations avec le Fonds monétaire international (FMI). Car le Liban souhaite obtenir du FMI une aide de dix milliards de dollars pour tenter de relancer son économie.

Avant même d’avoir été examiné, le projet de budget est déjà sous le feu des critiques. Il comporte de fortes majorations des impôts et des taxes et aucune hausse des salaires.

