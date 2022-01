Syrie: les forces kurdes et l’EI poursuivent des combats meurtriers pour le contrôle d’une prison

Des Syriens fuient leurs maisons dans le quartier de Ghwayran, dans la ville de Hasakeh, dans le nord du pays, le 22 janvier 2022, au troisième jour des combats entre le groupe État islamique (EI) et les forces kurdes en Syrie après que l'EI a attaqué une prison abritant des djihadistes dans la région. © AFP - -

Les combats se poursuivaient dans la nuit de samedi 22 à dimanche 23 janvier, pour le troisième jour consécutif, entre le groupe État islamique et les forces kurdes dans le nord-est de la Syrie, à la suite d'une attaque jihadiste d'ampleur contre une prison, faisant près de 90 morts. Mais le bilan pourrait être plus élevé, car le sort de dizaines de gardiens et de détenus reste inconnu, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme.