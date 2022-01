Les rebelles du Yémen tirent des missiles contre les Émirats et l'Arabie qui ripostent

Cela fait des années que le royaume saoudien est visé par des missiles en provenance du Yémen voisin, mais depuis quelques jours il se confirme que les Emirats arabes unis sont aussi devenus une cible pour les rebelles houthis (image d'illustration). AP Photo/Kamran Jebreili

Nouvelle poussée de fièvre ces dernières heures entre les rebelles houthis du Yémen et plusieurs pays du Golfe. Des missiles balistiques ont été tirés en direction des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite, et une riposte militaire a déjà eu lieu.