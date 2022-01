«Parfaits inconnus», le carton Netflix qui secoue le monde arabe

« Parfaits inconnus » de Wissam Smayra, premier long métrage original en arabe de Netflix fait polémique dans tout le monde arabe. Production libano-egyptienne qui met en vedette la scénariste Nadine Labaki ainsi que la star égyptienne Mona Zaki, le film est un « remake » du film français « Le Jeu », lui-même issu d'une version originale italienne. L'histoire d'un groupe d’amis, au Liban qui décident lors d’un dîner de laisser leurs portables sur la table, et de lire à voix haute ce que chacun reçoit, messages comme appels...

De notre correspondante dans les Territoires Palestiniens,

Moins de 24 heures après son lancement le 20 janvier, le film se plaçait en tête du top 10 des plus visionnés. En Palestine, en Égypte, au Liban, en Jordanie, au Qatar ou encore au Koweit et sur les réseaux sociaux, on ne parle que de ça : on le voit dans des stories Instagram où chacun donne son avis sur le film ou sur Twitter, qui s’embrase.

L'homosexualité, sujet tabou dans le monde arabe

Si cette production libano-égyptienne avait été imaginée pour devenir un sujet de discussion majeur, pour repousser les limites, mettant notamment en scène un personnage gay et d’autres scénarios considérés comme tabous dans la société et rarement discutés sur les écrans dans le monde arabe, peu avait toutefois anticipé une telle polémique, si rapidement.

Parmi les réactions, plusieurs catégories de personnes. Évidemment, il y a ceux qui adorent le film, estimant qu'il est bon « d'enfin » dire à voix haute que les relations sentimentales avant le mariage existent, tout comme l’homosexualité ou bien les problèmes de couples à long terme, les relations extra-conjugales, et qu'il faut briser ces tabous de la société, bien réels et souvent ignorés. Certains commentent avec bienveillance le choix des plats adaptés à la région, comme le mouloukhieh, un plat préparé en Égypte, au Liban et en Syrie.

Mais il y a aussi ceux qui attaquent le film de manière acerbe, notamment les personnes les plus conservatrices ou religieuses et qui lui reprochent d’être irréalistes, estimant qu’il est improbable que des habitants d’un pays du monde arabe se lancent dans de telles discussions, ouvertes, sur ces problématiques.

#ImAlsoAPerfectStranger

Mais les détracteurs de ce film estiment surtout que les thèmes abordés sont étrangers, importés. C'est leur manière de refuser de voir en face l’existence de ce qu’ils considèrent tabous dans la société. Le film a déclenché sur Twitter une avalanche de messages homophobes. Le film est accusé « d’encourager l’homosexualité » ou encore « la dégradation morale ».

En Égypte, on s’indigne aussi d’une scène où l’une des actrices enlève ses sous-vêtements, bien que le tout soit fait ni vu ni connu, et que rien n’est montré à l’écran. En réaction, un hashtag de supporters du film, #ImAlsoAPerfectStranger,« je suis aussi un parfait étranger », a émergé sur Twitter.

Et comme le précisent certains internautes, défendre ce film contre les attaques misogynes et homophobes, c’est aussi pour défendre les droits des personnes discriminés dans le monde arabe et défendre la liberté de la création artistique.

