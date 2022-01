Prison attaquée en Syrie: les forces kurdes resserrent leur étau autour des jihadistes

L'ONU inquiète du sort des enfants

Parmi les détenus il y a aussi des mineurs, enfants de jihadistes, dont le sort inquiète les ONG et l'ONU. Fionnuala Ni Aolain, rapporteure spéciale des Nations unies sur la défense des droits humains dans le contre-terrorisme, explique qui sont ces enfants et pourquoi ils se retrouvent ils parfois à 12 ans dans ce genre de prison :

« Ces enfants viennent du monde entier. La plupart sont des garçons syriens et irakiens, mais certains viennent d'autres pays, d'Europe notamment. Ils sont dans ce genre de prison, car ils ont été séparés de leur mère qui se trouvent dans des camps adjacents, dans le nord-est syrien. Parce qu'ils sont des garçons, qu'ils ont plus de 10 ans, ils ont été séparés de manière arbitraire de leur mère et mis dans des prisons. Et ils se sont retrouvés dans une situation vraiment préjudiciable à cause de leurs conditions de vie en prison, mais aussi à cause de cette attaque.

Ces enfants pour la plupart n'ont rien fait, leur seul tort est d'être nés de parents liés à l'État islamique. Ces enfants ont le droit d'être traités dignement, ils doivent être rapatriés par leurs pays. Le refus de leurs gouvernements de les rapatrier est une forme de négligence, ces États sont aussi responsables de ce qu'il s'est passé, car ils n'ont pas rempli cette obligation fondamentale qui est de protéger leurs enfants. »