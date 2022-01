Syrie: les forces kurdes reprennent le «contrôle total» de la prison de Hassaké

Des membres des Forces démocratiques syriennes (FDS) se déploient devant la prison de Ghwayran, dans la ville de Hassaké, dans le nord-est de la Syrie, le 26 janvier 2022, après sa prise de contrôle total par les forces kurdes. AFP - -

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les forces kurdes affirment avoir repris mercredi le contrôle de la prison de Hassaké, attaquée jeudi dernier par des jihadistes. Les combats ont duré six jours et auraient fait plus de 180 morts. La plupart seraient des assaillants ou des prisonniers, ex-membres du groupe État islamique (EI).