L'armée jordanienne tue 27 trafiquants de drogue à la frontière syrienne

Cette fusillade d’une rare violence s'est produite alors que les autorités dénoncent l’augmentation des trafics de drogue en provenance de Syrie, avec qui la Jordanie partage 375 km de frontières.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Amman, Hermine Le Clech

Les trafiquants ont profité d’une tempête de neige pour s’infiltrer au petit matin à l’est du territoire jordanien. Soutenus par des groupes armés, les passeurs transportaient avec eux une grande quantité de stupéfiants, selon les autorités jordaniennes.

Cet affrontement n’intervient que dix jours après une fusillade mortelle à la frontière. Elle avait coûté la vie à un officier jordanien et suscité une vive émotion dans le royaume.

Depuis, les autorités ont annoncé un changement de doctrine et promis de frapper d'une « main de fer » les tentatives de contrebande. « Tout individu s'approchant de la frontière du pays sera tué », avait même annoncé publiquement cette semaine un officier supérieur de l’armée du royaume.

Un trafic de plus en plus sophistiqué et violent

Cela fait déjà plusieurs mois que les tentatives de trafic depuis la Syrie explosent. Elles deviennent de plus en plus fréquentes, sophistiquées et violentes. En particulier lorsqu’il s’agit de captagon, dérivé de l’amphétamine, dont une grande partie est ensuite envoyée dans les pays du Golfe. En 2021, l’armée jordanienne a déjoué 361 tentatives de trafic à sa frontière. Un nombre qui a presque triplé en l’espace d’un an.

La Jordanie n’est pas la seule concernée. Tous les pays frontaliers à la Syrie connaissent une augmentation du trafic de drogue. Comme le Liban, qui a saisi cette semaine une cargaison de captagon dissimulée dans des caisses de thé et destinée à l'Arabie saoudite.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne