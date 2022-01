La destruction en 1967 du quartier des Maghrébins à Jérusalem planifié par Israël, selon un historien

Le mur des Lamentations, 27 janvier 2022. AP - Mahmoud Illean

Texte par : RFI

Israël a « planifié », la destruction du quartier des Maghrébins à Jérusalem en 1967, révèle un historien français. Vincent Lemire, directeur du CRFJ, Centre de recherches français à Jérusalem, vient de publier un nouveau livre. Intitulé Au pied du mur, il raconte l’histoire exceptionnelle du quartier des Maghrébins, situé dans la vieille ville de Jérusalem, et détruit par Israël il y a plus de cinquante ans. Sa démolition a permis la création de l’esplanade du Mur des Lamentations, lieu le plus saint du judaïsme.