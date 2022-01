Liban: près de la moitié de la population demande une aide sociale d'urgence

La crise a plongé plus du trois quarts de la population sous le seuil de pauvreté au Liban. Près de 500 000 familles se sont inscrites sur une plateforme pour bénéficier du filet de sécurité sociale d'urgence financé par la Banque mondiale.

Avec notre correspondant à Beyrouth,Paul Khalifeh

500 000 ménages, soit près de la moitié de la population libanaise, souhaitent bénéficier d’un programme d’aides sociales d’urgence et du projet de carte d'approvisionnement mis en place par le gouvernement et financés par la Banque mondiale.

Le ministre libanais des Affaires sociales a indiqué vendredi que le versement de l’aide pécuniaire, atteignant 125 dollars par famille sur une période d’un an, commencera le 1er mars. Dans une première étape, 150 000 familles bénéficieront de ce programme.

Le pouvoir d’achat de millions de Libanais s’est effondré en raison de l’inflation galopante due à la dépréciation de la livre. La situation est d’autant plus difficile que les Libanais n’ont plus accès à leurs épargnes, bloquées par les banques qui n’ont plus les moyens de payer.

Contraints d'arrêter leurs études

La crise qui frappe le Liban depuis plus de deux ans n’a épargné aucun secteur, notamment celui de l’éducation. Un rapport publié vendredi par l’Unicef indique que trois jeunes sur dix, âgés de 15 à 24 ans, ont été contraints d’arrêter leurs études.

Le taux d'inscription dans les établissements éducatifs est passé de 60% l'année dernière à 43% pour l'année scolaire en cours, selon l’étude faite auprès de jeunes Libanais et de réfugiés syriens et palestiniens.

