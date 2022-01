Jordanie: une tempête de neige cause des coupures massives d’électricité dans le pays

En Jordanie, des coupures d'électricité massives frappent le pays après le passage d'une tempête de neige le 27 janvier. Malgré l'état d'urgence, les infrastructures électriques ont été endommagées et une partie des routes est bloquée. Résultat : près de 3 000 coupures d'électricité ont été enregistrées dans le royaume.

Publicité Lire la suite

En plein hiver, l'attente du retour à la normale après la tempête de neige est difficile pour les foyers concernés dont la colère monte contre la compagnie nationale d'électricité.

Cela fait trois jours que l'appartement de Camille, dans le quartier central de Jabal Amman, est coupé de l'électricité. Jeudi, en quelques heures seulement sa rue s'est retrouvée bloquée par la chute d'un poteau électrique. Depuis, sa maison est difficilement habitable.

« Le frigo ne marche pas depuis deux jours et on n'a pas d'eau chaude non plus pour les douches, pour la vaisselle. Je n'ai pas de chauffage dans ma chambre, je n'ai pas de lumière. Donc si cela dure, ça va être vraiment compliqué. »

Des difficultés à rétablir le réseau électrique

Une situation similaire chez Erlinda, qui vit avec sa famille près de la citadelle d'Amman. Sans chauffage électrique, cette mère de deux enfants voit les températures à l'intérieur de sa maison chuter : « Il fait très froid parce que nous vivons dans un ancien bâtiment et nos fenêtres ne sont pas du double vitrage, donc c'est très difficile. »

Mais malgré ses appels aux fournisseurs d'électricité, elle ne reçoit pas de réponse quant au retour du courant dans son quartier : « Ils nous promettent toujours de rétablir le courant dans l'heure, mais je perds patience. Ils ne se rendent pas compte de la situation du peuple. Ils devraient sécuriser les infrastructures avant l'hiver, car les gens souffrent vraiment du froid », précise Erlinda.

La compagnie nationale d'électricité jordanienne a reconnu avoir des difficultés à rétablir le réseau électrique, mais assure qu'elle s'était préparée à une telle tempête. Une enquête a été ouverte par le Parlement jordanien pour déterminer les causes de ces dysfonctionnements.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne