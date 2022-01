Première visite d'un président israélien aux Émirats arabes unis

Le président israélien Isaac Herzog, au centre, et la première dame Michal Herzog, sont reçus par Mohammed ben Zayed à Abou Dhabi, le dimanche 30 janvier 2022.

Le président israélien Isaac Herzog a entamé dimanche 30 janvier une visite de deux jours aux Émirats, Il doit rencontrer Mohammed ben Zayed ainsi que d'autres responsables émiratis et des représentants de la communauté juive locale. Quels sont les enjeux de cette visite ?

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Une visite historique, aux dires mêmes du président israélien. Isaac Herzog affirme apporter un message de paix pour toute la région. Il est la deuxième personnalité israélienne de haut rang à se rendre aux Émirats arabes unis après la visite le mois dernier du Premier ministre Naftali Bennett.

Ses entretiens avec Mohamed ben Zayed, le prince héritier de l’émirat d’Abou Dhabi, avaient notamment porté sur le dossier nucléaire iranien, un sujet d’inquiétude commun aux deux pays.

En novembre dernier Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn avaient mené des manœuvres navales conjointes pour améliorer leurs capacités collectives de sécurité maritime.

Le commerce à l'honneur

À l’ordre du jour de la visite du président israélien, la signature d’accords de coopération dans le domaine commercial. La normalisation entre les deux pays a permis ces derniers mois la signature d’accords allant du tourisme à l’aviation. Il faut rappeler que le rôle du président en Israël est surtout représentatif.

Mais le mois prochain, Isaac Herzog effectuera une autre visite très attendue : il se rendra en Turquie à l’invitation du président Erdogan.

