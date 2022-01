Israël n’envisage pas de vendre aux pays arabes son dispositif anti-missiles

Les accords d’Abraham, ces accords de normalisation des relations entre Israël et certains pays arabes, « sont faits pour durer », a déclaré le président de l’État hébreu, Isaac Herzog, actuellement en visite officielle aux Émirats arabes unis. Une visite perturbée par des missiles balistiques, tirés par les rebelles houthis depuis le Yémen, contre Abou Dhabi. Selon plusieurs médias israéliens, les Émiriens auraient cherché à se doter du fameux Dôme de fer, le dispositif anti-missiles israélien. Mais l’État hébreu n’est pas disposer à partager son savoir-faire.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

En matière de technologie militaire de pointe, l’amitié israélo-émirienne semble avoir ses limites, rapportent plusieurs médias israéliens.

Accords d’Abraham ou pas, l’État hébreu aurait refusé de vendre son Dôme de Fer aux pays arabes, avec lesquels il vient de signer des traités de paix, regrette Alon Ben David, un analyste militaire israélien, dans le quotidien Maariv.

Selon lui, Israël aurait raté une occasion de signer un contrat de trois milliards et demi de dollars. De quoi conforter le budget défense du pays, afin de développer davantage son armement.

Divisions au sein des services de sécurité israéliens

Au sommet de l’État, le Premier ministre israélien Naftali Bennett fait preuve de diplomatie. Selon la presse israélienne, il aurait tenté de rassurer le prince héritier des Émirats arabes unis, Mohammed ben Zayed, en affirmant œuvrer pour fournir à Abou Dhabi « l’aide nécessaire».

Mais en coulisses, les services de sécurité israéliens seraient divisés sur la question. L’agence de renseignements israélienne, le Mossad, y serait favorable, mais pas l’armée qui redoute que sa « technologie soit transmise à un pays tiers ».

