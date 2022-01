Nizar Zakka, ancien détenu en Iran: «Personne ne doit vivre ce que j'ai vécu»

Les négociations de Vienne sur le programme nucléaire iranien peuvent-elles être un espoir pour la libération des Occidentaux et binationaux détenus en Iran ? C’est ce que veut croire le Libanais Nizar Zakka, qui a été arrêté et emprisonné pendant quatre ans en Iran, de 2015 à 2019. Aujourd’hui, il se bat pour la libération des ressortissants étrangers ou binationaux détenus en République islamique.

Le Libanais Nizar Zakka, expert en technologie de l'information et de la communication, a été accusé d'espionnage en 2015 par la République islamique d'Iran où il a été détenu pendant quatre ans. Il a récemment participé à une grève de la faim à Vienne, devant l’hôtel où les diplomates iraniens et occidentaux négocient toujours les nouvelles modalités de l’accord nucléaire.

Installé à Washington, Nizar Zakka a été arrêté lors d'un voyage à Téhéran et emprisonné. Une expérience douloureuse qui le pousse aujourd’hui à se battre pour la cause des détenus. Il a ainsi rejoint la grève de la faim initiée le 19 janvier par Barry Rosen, l’un des cinquante-deux Américains retenus en otages à l’ambassade américaine de Téhéran en 1979, pour dénoncer « la diplomatie des otages » de l’Iran et faire pression pour la libération des détenus dans ce pays. Pour Nizar Zakka, les ressortissants étrangers ou de double nationalité sont utilisés par le régime iranien : « Ce sont des otages », affirme-t-il. « On veut mettre fin à ce business modèle développé par l’Iran. […] ». Une douzaine de ressortissants étrangers sont en effet actuellement retenus dans les geôles iraniennes, dont le Français Benjamin Brière, récemment condamné à huit ans de prison pour espionnage.

« On m’a bandé les yeux et on m’a emmené »

Lorsqu’il raconte son histoire, Nizar Zakka parle vite. Comme s'il voulait rapidement arriver à la fin de son récit. Quelques mois après la signature, en juillet 2015, de l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien et alors que la plupart des entreprises européennes souhaitaient investir en Iran, Nizar Zakka, alors secrétaire général de l’Organisation arabe des technologies de l’information et de la communication et vice-président de l'Alliance mondiale des services informatiques, est invité par la vice-présidente iranienne chargée des Femmes et des Affaires familiales, Shahindokht Molaverdi, pour participer à une conférence sur le rôle des femmes dans le développement durable, l'entrepreneuriat et l'emploi. Le séminaire terminé, l’expert libanais prend un taxi pour l’aéroport. « Une voiture a alors bloqué mon taxi, des civils en sont sortis et m’ont kidnappé. Ils m’ont mis dans la voiture et m’ont emmené dans une prison – je ne savais pas où, car j’avais les yeux bandés. Tout était complètement fou, je n’avais jamais été dans une prison de ma vie ni même dans un commissariat de police. Je n’avais aucune idée de ce qui m’arrivait. Était-ce le gouvernement ou des terroristes, j’en n'avais aucune idée ! », se rappelle-t-il.

Nizar Zakka restera trois mois dans une première prison où on l’accuse d’être un espion. « Je leur disais : comment puis-je être un espion si c’est votre gouvernement qui m’a invité ? C’est ridicule ! », se souvient-il. Il subira des interrogatoires et affirme avoir été maltraité. « Ils utilisent la torture psychologique, puis physique. Il y avait un endroit sans aucune caméra, à chaque fois que je ne répondais pas correctement, ils me frappaient ou me laissaient pendant des heures debout, dans des postures inconfortables qui m’épuisaient », raconte-t-il.

Condamné à dix ans de prison et à 4,2 millions de dollars d’amende par la justice iranienne, le Libanais sera envoyé à la tristement célèbre prison d’Evin après plus de dix-huit mois de détention. Là, il rencontrera d’autres prisonniers politiques et commencera à comprendre ce qui lui arrive. « Tout ça, ce n’était qu'un jeu, ils [Les Gardiens de la révolution (les pasdaran), NDLR] voulaient faire passer un message au monde et à toutes ces compagnies qui souhaitaient venir en Iran. Ils voulaient leur dire qu’ils n’étaient pas ouverts à faire du business et qu’ils n’étaient pas en sécurité en Iran », affirme-t-il.

« Les gardiens nous disaient que tout le monde s’en fichait de nous... »

Nizar Zakka sera finalement libéré en 2019 dans le cadre d’un échange de prisonniers. « Ils m’ont libéré en disant que c’était un geste de bonne volonté. Quelque temps après, Hassan Rohani s’est rendu aux Nations unies et a déclaré que ce geste n’avait pas été réciproque. C’est alors que les États-Unis ont libéré une ressortissante iranienne », explique-t-il. Sa libération a néanmoins été une surprise. « Ils [les Gardiens de la révolution, NDLR] nous disaient souvent qu’ils allaient bientôt nous relâcher. Mais à force, on n’y croyait plus. On m’a amené à l’aéroport et les Gardiens de la révolution m’ont demandé de les pardonner… comme s’il était possible de pardonner en une minute quatre ans d’emprisonnement », soupire-t-il.

Aujourd’hui, Nizar Zakka est le président de Hostage Aid Worldwide, une organisation de lutte pour la libération des otages qu’il a fondée en 2020 avec Barry Rosen et d’autres anciens prisonniers. Pour lui, les actions comme la grève de la faim organisée à Vienne permettent aussi de faire du bruit et rappellent aux détenus qu’on ne les oublie pas. « Quand j’étais détenu, les gardiens nous disaient que tout le monde s’en fichait de nous, que personne ne demandait comment on allait… Ils cherchaient à nous démoraliser. Quand ils m’ont kidnappé, ils m’ont dit que personne n’allait demander ce que j’allais devenir, parce que quelqu’un avait pris mon passeport et s’était rendu au Liban à ma place et que tout le monde allait donc penser que j’étais au Liban », raconte-t-il.

Après cinq jours de grève de la faim à Vienne, Nizar Zakka est rentré aux États-Unis. Il se sent un peu faible, mais est optimiste quant à l’avenir, car le principal objectif que s’étaient fixé les participants – considérer la libération des otages comme une priorité et une condition à la signature de tout accord avec l’Iran – a été atteint. « C’est l’engagement qu’ont pris les États-Unis », déclare-t-il. Il espère que cet engagement américain poussera les Européens à agir de la même manière pour leurs détenus. « Je ne suis pas en colère, je veux juste que les détenus puissent sortir. Tous ces gens que j’ai laissés derrière moi [en prison, NDLR], ils ont besoin de rentrer chez eux. Ça suffit », conclut-il.

