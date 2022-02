Koweït: polémique sur l'enrôlement des femmes dans l'armée

Le petit émirat de Koweït se distingue des autres pays de la région du Golfe pour sa vie politique particulièrement vibrante. La semaine dernière, le ministre de la Défense - le cheikh Hamad Jaber al-Ali al-Sabah - était soumis à un vote de défiance au Parlement dont il s‘est finalement sorti. Il était critiqué pour certaines de ses décisions, dont une controversée qui permet aux femmes de s‘enrôler dans l‘armée du pays.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant régional,

En octobre dernier, le cheikh Hamad Jaber al-Ali al-Sabah a annoncé la possibilité pour les femmes d‘intégrer les rangs de l'armée. Pas à n‘importe quelles conditions toutefois : puisque les femmes ne pourront -selon cette annonce- occuper que des postes d‘officier ou de sous-officier « dans le domaine des services médicaux et des services militaires de soutien », avait précisé le ministre de la Défense.

Avant cela, les femmes étaient cantonnées aux postes dans le civil même si depuis 2007 elles ont été formellement autorisées à rejoindre les forces de police par exemple.

Les candidatures pour intégrer l‘armée ont été ouvertes dès le 19 décembre dernier. Dès le premier jour, 137 femmes koweïtiennes avaient déjà postulé.

Mais au Parlement du pays, cette décision a toutefois fait grincer des dents. Dix parlementaires ont déposé le 18 janvier dernier une motion de censure contre le ministre de la Défense autour de cinq axes, dont celui de l‘enrôlement des femmes dans l‘armée. Cette motion n‘a finalement pas abouti : 23 parlementaires ont voté contre, 18 pour.

► À lire aussi : Koweït: les femmes désormais autorisées à devenir officiers dans l'armée

Le ministre de la Défense face aux recommandations de l‘autorité des Fatwas

Avant que la mesure n‘entre en vigueur et que les femmes koweïtiennes puissent effectivement intégrer les rangs de l‘armée, le ministre de la Défense s‘était engagé à attendre l‘avis de l‘autorité des fatwas du ministère des Affaires islamiques du Koweït.

Et le 25 janvier dernier, la veille du vote de défiance au Parlement, le ministre de la Défense s‘est donc plié aux recommandations. Il a précisé les six conditions pour entrer dans l‘armée. Parmi elles, il y a notamment l‘interdiction du port d‘arme qui a été confirmée. L‘approbation du mari ou du tuteur légal est également exigée en plus de l‘obligation de porter le hijab.

Un parlementaire qui a voté en faveur du ministre a d‘ailleurs salué cette décision qu‘il juge « en ligne » avec la recommandation de l‘autorité des fatwas.

Des réactions mitigées

Les réactions sont mitigées au sein de la société civile. Les plus conservateurs, d‘une part, sont globalement satisfaits de ces conditions strictes. D‘autres en revanche les moquent et les jugent « discriminatoires » contre les femmes. Pour certains, elles sont donc « inconstitutionnelles ».

L'Association sociale et culturelle des femmes au Koweït a d‘ailleurs annoncé sur son compte Twitter vouloir intenter une action en justice contre cette décision ministérielle. L‘association apporte par ailleurs son soutien et son assistance aux femmes qui souhaiteraient en faire de même.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne