Raids turcs en Irak et en Syrie contre le PKK

L'aviation turque a bombardé les territoires irakien et syrien dans la nuit de mardi à mercredi. Ankara a annoncé avoir lancé une nouvelle offensive contre le PKK dont les forces sont retranchées en Syrie et en Irak. Cette fois-ci les frappes ont été nombreuses et bien loin de la frontière turco-irakienne.

En Irak, l'aviation turque a mené une trentaine de frappes sur les montagnes de Sinjar à la frontière avec la Syrie et une montagne surplombant la ville de Makhmour au sud-est de Mossoul, loin donc de la zone frontalière. Les cibles officielles étaient des bases du PKK. Le Parti des travailleurs du Kurdistan est né en Turquie mais il a étendu sont champ d'action dans les régions kurdes de Syrie et d'Irak.

Guerre de communiqués

« Des avions de combat turcs ont visé plusieurs positions des combattants du PKK », indique le communiqué des services antiterroristes du Kurdistan, évoquant « des pertes humaines et matérielles ». Le ministère turc de la Défense a confirmé mercredi avoir mené des frappes dans « les régions de Derik, du Sinjar et du [mont] Karacak dans le nord de l'Irak et de la Syrie, utilisées comme bases arrières par des terroristes » du PKK et des Unités de protection du peuple (YPG), milice kurde considérée comme une émanation « terroriste » du PKK par Ankara. « Des abris, des bunkers, des grottes, des tunnels, des dépôts de munitions et des présumés quartiers généraux et camps d'entraînement » ont été visés, affirme Ankara dans son communiqué.

Bombardements aériens récurrents

Le PKK, groupe qualifié de « terroriste » par la Turquie et ses alliés occidentaux, dispose de bases arrières et de camps d'entraînement dans la région du Sinjar, ainsi que dans les zones montagneuses du Kurdistan d'Irak, région frontalière de la Turquie. Ankara, qui a de facto installé plusieurs dizaines de bases militaires depuis 25 ans au Kurdistan irakien, a lancé au printemps 2021 une nouvelle campagne militaire contre le PKK dans le Nord de l'Irak, avec des bombardements aériens récurrents et parfois des opérations terrestres.

« Selon les informations que nous avons reçues, l'aviation militaire turque a bombardé six positions du PKK dans les montagnes de Karjokh », surplombant un camp de déplacés kurdes dans la région de Makhmour, ont précisé les services antiterroristes du Kurdistan. Effectivement, il y a à Makhmour un camp de réfugiés de 12000 Kurdes ayant fui le régime turc, adjacent à la base PKK. Ce camp, qui se trouve à l'extrême limite entre la région autonome du Kurdistan irakien et le reste de l'Irak, avait déjà subi des frappes turques. Le nombre exact de victimes de cette dernière opération n'est pas encore connu.

En décembre, trois soldats turcs ont été tués dans une attaque dans le nord de l'Irak imputée par Ankara au PKK. En août, quatre soldats turcs ont été tués au cours d'opérations contre le PKK dans la région. Toujours en août, au moins trois personnes sont mortes dans un raid aérien mené par la Turquie dans le nord-ouest de l'Irak, contre une clinique où se trouvait un responsable du PKK blessé.

Le Parti au pouvoir dans la région kurde irakienne est accusé par certains de complicité avec le gouvernement turc avec qui il entretient d'importantes relations commerciales. Il y a quelques jours la Turquie diffusait des vidéos montrant ses bases et ses soldats solidement installés sur le territoire kurde irakien. Bagdad a appelé ce mercredi la Turquie à arrêter cette violation de la souveraineté du pays. Mais face à la puissance d'Ankara ce genre de frappe est rarement suivi de réponses diplomatiques concrètes.

Côté syrien aussi

De son côté, l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a fait état mardi d'une « frappe d'un drone turc » contre une position des forces kurdes syriennes près des champs pétroliers de Rmeilane, dans le nord-est de la Syrie en guerre, sans mentionner le PKK.

Par ailleurs, les forces aériennes turques ont frappé une centrale électrique sous contrôle des forces kurdes faisant quatre morts, a déclaré l’OSDH, lors d'une attaque qui, selon Ankara, a coïncidé avec des raids turcs en Irak.

Le nord-est de la Syrie est tenu par les Forces démocratique syriennes (FDS), combattues à plusieurs reprises par les troupes turques, également présentes dans des zones du nord de la Syrie.

(et avec AFP)

