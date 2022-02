La Turquie et Israël envisagent une coopération sur le gaz

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré, vendredi 4 février, que la Turquie et Israël pourraient travailler ensemble pour acheminer le gaz naturel israélien vers l’Europe. Très tendues depuis des années, les relations entre Ankara et Tel Aviv – qui n’ont pas d’ambassadeurs dans leurs pays respectifs – se réchauffent ces derniers mois.

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

La coopération énergétique comme outil de réconciliation entre Ankara et Tel Aviv. Recep Tayyip Erdogan a évoqué l’idée devant des journalistes à son retour d’Ukraine, de façon brève, mais assertive. « Nous pourrions utiliser le gaz naturel d’Israël dans notre pays, et même plus que cela, nous pourrions travailler ensemble pour l’acheminer vers l’Europe », a répondu le président turc, interrogé sur « l’alternative » que pourrait représenter une telle coopération.

« Alternative » au projet de gazoduc EastMed que la Turquie a toujours fustigé et dont le sort est plus qu’incertain depuis que les États-Unis lui ont retiré leur soutien. EastMed ambitionnait de transporter du gaz depuis les réserves offshore au large de Chypre et d’Israël vers la Grèce, puis vers le reste de l’Europe. En contournant donc la Turquie, et en défiant ses prétentions énergétiques en Méditerranée orientale.

Dans son interview, Recep Tayyip Erdogan se félicite du désintérêt de Washington pour le projet et appelle donc de ses vœux un rapprochement avec Israël, après des années de tensions. Le président turc a dit attendre son homologue israélien Isaac Herzog pour une visite à la mi-mars. Pour y parler, entre autres, de ses projets énergétiques.

