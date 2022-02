Nucléaire: l'Iran juge insuffisant le geste des États-Unis pour lever les sanctions

Le gouvernement américain a rétabli des dérogations qui vont permettre à certains pays comme la Russie, la Chine ou des pays européens de coopérer avec l'Iran dans des projets nucléaires civils notamment en ce qui concerne la centrale de Bouchehr, le réacteur à eau lourde d'Arak ou le réacteur de recherche de Téhéran. Mais la décision américaine a été accueilli froidement par Téhéran.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

La décision américaine est insuffisante, a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne. Le geste de Washington n'aura aucun effet économique, il s'agit simplement d'un jeu de la part des Américains, a ajouté un site d'information proche du Conseil suprême de la sécurité.

Les sanctions américaines ont en effet durement frappé l'économie iranienne notamment en limitant considérablement les exportations pétrolières et les relations bancaires de Téhéran avec le reste du monde.

Ali Shamkhani, le chef de ce Conseil qui chapeaute les négociations nucléaires a de son côté affirmé qu'aucun accord ne pourra « limiter le droit de l'Iran à poursuivre ses activités de recherche et de développement et préserver les capacités et les acquis du pays ».

Pression

C'est une manière pour Téhéran de durcir le ton alors que les négociations de Vienne doivent reprendre dans les prochains jours. Téhéran demande la levée de toutes les sanctions imposées depuis 2018 par les États-Unis, des garanties que Washington ne quittera pas de nouveau l'accord nucléaire avant de limiter de nouveau son programme atomique.

Or, les États-Unis ont clairement affirmé qu'ils ne pourraient lever toutes les sanctions et donner des garanties qu'un autre président américain ne quittera pas de nouveau l'accord nucléaire.

