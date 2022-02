Ces divisions qui mine l'Organisation de libération de la Palestine

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, le 12 mai 2021 à Ramallah. AP - Majdi Mohammed

Texte par : RFI

L’Organisation de libération de la Palestine (OLP) se réunit ces dimanche et lundi pour pourvoir des postes clés restés vacants depuis plus d’un an… dont celui de négociateur en chef des Palestiniens, le poste qui était occupé par Saeb Erekat, décédé en novembre 2020 après avoir contracté le coronavirus ; et celui de porte-parole, occupé jusqu’à décembre 2020 par Hanan Ashrawi, jusqu’à sa démission pour appeler à rajeunir le leadership palestinien.