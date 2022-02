Syrie: des enfants de jihadistes toujours détenus dans la prison de Hassaké

Cette prison du nord-est de la Syrie avait été attaquée par le groupe État islamique et reprise par les forces kurdes le 20 janvier dernier. L'Unicef a indiqué dimanche 6 février que de nombreux enfants y étaient encore enfermés.

Publicité Lire la suite

Des dizaines de combattants de l'EI avaient lancé un assaut le 20 janvier contre la prison de Ghwayran à Hassaké, une zone aux mains des Kurdes, pour libérer leurs frères d'armes. Les Forces démocratiques syriennes (FDS), dominées par les Kurdes, ont repris le contrôle de la prison six jours plus tard au prix de centaines de morts, mettant fin à la plus importante opération du groupe jihadiste en Syrie depuis sa défaite territoriale en 2019.

Le porte-parole des FDS, Farhad Shami, a déclaré à l'AFP que « des centaines » de mineurs étaient toujours détenus à l'intérieur de la prison, refusant cependant de divulguer un nombre exact.

Nombre de ces enfants, âgés entre 12 et 18 ans, avaient été transférés à la prison de Ghwayran, où sont détenus leurs parents jihadistes, depuis des camps de déplacés proches. L'Unicef, première agence onusienne autorisée à visiter la prison depuis l'attaque, a rencontré certains de ces enfants, sans préciser non plus le nombre de mineurs encore présents.

Soins médicaux urgents

L'organisation a dit faire le nécessaire pour fournir immédiatement des soins aux enfants et a confirmé être « prête à aider à financer un nouveau lieu sûr dans le nord-est de la Syrie pour prendre en charge les enfants les plus vulnérables ».

« Je pense qu’aujourd’hui, les enfants blessés ont besoin de soins médicaux urgents, c’est la première priorité, explique Juliette Touma, cheffe de la communication des départements du Moyen-Orient et de l'Afrique de l'Unicef, au micro de Lucas Désirée, du service International de RFI. Ils ont aussi besoin de soins psychologiques, parce que la plupart d’entre eux sont choqués et traumatisés. Ensuite, on a besoin du strict nécessaire comme des produits hygiéniques, de la nourriture. Ces enfants ont aussi besoin d’attention. Je pense d’ailleurs que c’est ce dont ils ont le plus besoin. »

« On lance un appel aux autorités locales du nord-est de la Syrie pour la libération de tous ces enfants parce que ces enfants n’auraient jamais dû être enfermés dans une prison, poursuit Juliette Touma. Nous savons aussi qu’il y a des enfants de vingt nationalités différentes dans cette prison. Ils doivent être rapatriés, ils doivent pouvoir rentrer chez eux. Certains de ces enfants ont à peine 12 ans et certains d’entre eux sont dans cette prison depuis presque trois ans. »

Avant l'assaut, des organisations de défense des droits humains, dont Save the Children et Human Rights Watch, estimaient que plus de 700 garçons se trouvaient dans la prison.

Dans les séquences vidéo de la visite, publiées sur les réseaux sociaux, on pouvait voir une dizaine de garçons, drapés dans une couverture pour certains, dans une cellule.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne