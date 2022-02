Hussein al-Sheikh nouveau secrétaire général de l'OLP et négociateur en chef des Palestiniens

Hussein al-Sheikh (G) en compagnie du ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry, en mai 2021. ABBAS MOMANI AFP/File

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Cisjordanie occupée, Hussein al-Sheikh, entre au comité exécutif de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), et devient le nouveau secrétaire général et négociateur en chef des Palestiniens. Sa nomination a eu lieu lors d’une réunion, rare, des membres du comité central de l’OLP, boycottée par une vingtaine de ses membres, et critiquée par ses rivaux du Hamas. Mais l’actuel ministre palestinien des Affaires civiles n'est pas très apprécié des Palestiniens.