Armement: l'Iran dévoile un nouveau missile d'une portée de 1 450 km

Photo publiée le mercredi 9 février 2022 par Sepahnews: le missile sol-sol Destruction de Kheyba, exposé dans un lieu tenu secret en Iran. AP

Alors que les négociations nucléaires viennent de reprendre, l'Iran a dévoilé un nouveau missile d'une portée de 1 450 km, plus léger et plus rapide. Un nouveau message de fermeté, notamment face aux États-Unis et autres pays occidentaux, qui demandent que Téhéran limite non seulement son programme nucléaire, mais aussi son programme balistique.