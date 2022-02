Quatre journées consécutives de mobilisation dans le sud de la Syrie

Pour la quatrième journée consécutive, des habitants de la province méridionale de Soueida, en Syrie, ont poursuivi ce mercredi 9 février leur mouvement de protestation contre la dégradation des conditions de vie et contre les mesures gouvernementales d'austérité. Les autorités ont dépêché des renforts pour tenter de contenir le mouvement qui ne faiblit pas, selon l'ONG Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Paul Khalifeh

Le mouvement de protestation sans précédent contre la réponse du gouvernement aux difficultés économiques et sociales dans la province de Soueida, dans le sud de la Syrie, s'installe dans la durée.

Malgré le froid glacial, des centaines de protestataires sont descendus dans les rues de plusieurs localités de cette province à majorité druze.

Les contestataires ferment les routes à l'aide de pneus enflammés et interdisent le passage aux fonctionnaires du secteur public et aux forces de sécurité. Seuls les élèves, les étudiants, les enseignants et les employés du secteur privé sont autorisés à circuler d'une région à l'autre.

Les manifestants ont fermé à plusieurs reprises l'autoroute Soueida-Damas, et ont occupé la place centrale dans la ville de Soueida, chef-lieu de la province éponyme.

Les forces de sécurité, qui ont évité jusqu'à présent de disperser violemment les manifestants, ont acheminé mercredi d'importants renforts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Le mouvement de protestation a éclaté après la décision du gouvernement syrien de supprimer 600 000 cartes d'approvisionnement permettant à la population de se procurer des denrées alimentaires et du carburant à des prix subventionnés.

90% des Syriens vivent sous le seuil de pauvreté. Dix ans de guerre ont détruit l'économie et dévasté les infrastructures. Les sanctions occidentales, notamment la loi américaine appelée « César », ont aggravé la situation.

