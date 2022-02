Le président turc signe plusieurs accords avec les Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis et la Turquie ont annoncé lundi la signature de plusieurs accords lors de la première visite en dix ans du président turc Recep Tayyip Erdogan dans cette riche monarchie du Golfe, concrétisant le rapprochement entre deux anciens rivaux.

Au terme de cette première visite de deux jours du président turc aux Émirats arabes unis, les deux pays ont signé treize accords de coopération qui sellent une vision partagée, selon le ministre émirati de l’Économie. Ces accords portent sur la santé et les sciences médicales, les industries et les technologies de pointe, le climat, la culture et l’agriculture, mais aussi sur les transports, la gestion des crises et des catastrophes, la météorologie et enfin les médias.

Une lettre d’intention sur la coopération entre les industries de défense a aussi été signée. Les relations entre les deux pays étaient crispées, Abou Dhabi reprochait à Ankara de soutenir l’islam politique et son opposition sur différents dossiers au Moyen-Orient.

La visite de Recep Tayyip Erdogan fait suite à celle en novembre du prince héritier d'Abou Dhabi et dirigeant de facto des Émirats, Mohammed ben Zayed. Il avait alors annoncé le lancement d'un fonds de près de neuf milliards d'euros pour soutenir les investissements en Turquie, en proie à une grave crise économique.

Le conseiller présidentiel émirati a tweeté que c’était une nouvelle page positive entre les deux pays, en adéquation avec l’objectif des Émirats de renforcer les ponts de communication et de coopération pour la stabilité et la prospérité dans la région. Abou Dhabi espère doubler, voire tripler les volumes d’échanges avec la Turquie, considérée comme une voie vers de nouveaux marchés.

