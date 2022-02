Vague d'arrestations d'opposants au régime en Jordanie

Le roi Abdallah II. © Vincent Kessler/REUTERS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Jordanie, le régime procède depuis le lundi 14 février à une vague d'arrestations de militants politiques d’opposition. Dix activistes du mouvement Hirak ont été interpellés et inculpés pour diffusion de fausses nouvelles liées à la sécurité de l'État. Des arrestations jugées arbitraires et dangereuses par l’opposition et les associations de défense des droits de l'homme. Elles demandent la libération immédiate des prisonniers.