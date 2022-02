Cisjordanie: 17 Israéliens arrêtés après une attaque dans un village palestinien

La police israélienne a arrêté de jeunes Israéliens auteurs de violence à l'encontre de Palestiniens. La gauche israélienne et des ONG internationales reprochent aux autorités israéliennes de ne rien faire contre les excès auxquels se livrent les colons dans les villages palestiniens en Cisjordanie.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Les faits remontent au 24 janvier dernier. Une bande de jeunes Israéliens a fait irruption dans le village de Hawara dans le nord de la Cisjordanie à bord de plusieurs véhicules. À l’aide de matraques, de pierres et d’autres engins, ils ont perpétré des actes de vandalisme, selon la police israélienne. Bilan : un Palestinien blessé et d’importants dégâts causés à des magasins, des véhicules et d’autres biens.

Dix-sept membres du groupe viennent d’être arrêtés par les policiers. Il s’agit pour la plupart d’habitants de colonies de peuplement, mais certains résident à Jérusalem et dans le nord d’Israël. Parmi eux également un mineur.

La police accusée de laxisme

Ils ont été détenus pour attaque, rassemblement interdit et dégradation de matériels à motifs racistes. Ils escortaient en convoi un colon qui venait d’accomplir une peine de prison pour violence sur des Palestiniens.

Des détails qui méritent d'être retenus, car la police israélienne est accusée de laxisme face à la violence des colons à l’égard des Palestiniens dans les zones de Cisjordanie où aux termes des accords d’Oslo elle est précisément censée assurer la protection des populations.

Des experts de l'ONU se sont alarmés en novembre d'une hausse record des attaques de colons contre des Palestiniens en Cisjordanie. Environ 475 000 colons juifs vivent en Cisjordanie, de même que quelque 2,9 millions de Palestiniens. Toutes les colonies sont considérées comme illégales au regard du droit international.

► À lire aussi : En Cisjordanie occupée, les colons juifs attaquent des Palestiniens et des militants israéliens de gauche

