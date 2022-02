Le régime syrien détourne l’aide humanitaire, dénonce un rapport du CSIS

Alors que le conflit syrien dure depuis plus de dix ans, les besoins de la population ne cessent d’augmenter. Les pays occidentaux fournissent environ 2,5 milliards de dollars par an d’aides. Mais ces aides sont en partie détournées par le régime syrien, selon un rapport du Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS), un think tank basé à Washington. Interview avec Natasha Hall, auteure du rapport.

RFI : Vous avez interrogé plus de 130 personnes, des officiels de l’ONU, des membres d’ONG, des négociateurs et diplomates. Dans votre rapport, vous parlez de « manipulation » dans l’aide fournie aux Syriens par le régime. Qu’entendez-vous par là ?

Natasha Hall : Depuis longtemps, nous savons que le régime de Bachar el-Assad détourne l’aide humanitaire. Nous l’avons vu par exemple lorsque le gouvernement assiégeait des centaines de milliers de personnes et n’autorisait pas les organisations humanitaires à avoir accès à ces zones. Et nous le constatons toujours, quand par exemple le régime redistribue l’aide à des unités militaires ! Nous voyons aussi de la manipulation dans le sens où le gouvernement syrien peut faire embaucher qui il veut, en particulier dans les agences humanitaires. Il peut coopter, mais aussi menacer ou même tuer des personnels humanitaires locaux. Le régime peut aussi - et les Nations Unies l’ont admis en réponse à mon rapport - fournir des listes de personnes que les organisations humanitaires peuvent utiliser. Il arrive que, parmi ces personnes, certaines soient impliquées dans des violations des droits humains.

Vous avez interrogé beaucoup de personnes notamment à l'ONU. Certains officiels admettent leurs difficultés à travailler : on leur impose notamment des personnes proches du régime. N'est-ce pas surprenant de la part des Nations Unies censées être indépendantes ?

Non, ce n’est pas nouveau. Il y a eu beaucoup de rapports internes ou externes aux Nations Unies sur ces problèmes, depuis au moins six ans. Et les recommandations qui sont formulées ne sont pas suivies d’effet. Ce n’est pas simplement un problème propre aux Nations Unies, cela concerne tout le système d’aides. Il n’y a pas de volonté de changement car vous ne pouvez pas aller à l’encontre d’un gouvernement qui vous fournit l’autorisation de rester ou non sur son territoire. Depuis le début, en 2011, le gouvernement syrien a tout fait pour s’assurer que la communauté humanitaire fasse des compromis, quitte à aller à l’encontre de ses principes.

Quels sont les problèmes concrets rencontrés par les ONG internationales sur le terrain ?

Ils sont nombreux. Par exemple, MSF (Médecins Sans Frontières) n’a jamais eu l’autorisation de travailler dans les zones gouvernementales car le régime voulait que l’organisation s’engage publiquement à ne pas travailler en dehors des zones gouvernementales, ce que MSF a refusé. D’autres ONG ont préféré faire des compromis pour être enregistrées à Damas et travailler dans les zones gouvernementales. EIles ont dû faire des compromis avec des ministères, certains individus.

Vous parlez aussi dans votre rapport d’ONG locales dont le personnel est menacé ou même tué. Est-ce un phénomène important ?

Souvent, on entend le secrétaire général de l’ONU dire que l’accès aux différentes populations dans différentes zones s’étend. Mais les gens qui distribuent cette aide sont des locaux et ces derniers n’ont pas le privilège, disons-le, d’être simplement expulsés du pays. Ces personnels qui supervisent l’aide humanitaire, qui la distribue, peuvent être menacés ou même tués par le régime. Dans ce type d’environnement, il devient quasi impossible d’établir des programmes dévaluation de l’aide, d’établir des listes de bénéficiaires, etc.

La communauté internationale est-elle consciente de tout cela, car beaucoup d’aides sont données à la Syrie ?

Il y a un sentiment d’impuissance au sein de la communauté internationale, réel ou pas. Malheureusement, cela retombe sur le dos des organisations humanitaires qui doivent gérer l’absence de solution politique. Et elles vont devoir faire face à l’avenir à une augmentation des besoins, même si le conflit est peut-être moins violent qu’avant. Mais les pays qui donnent de l’aide à la Syrie et qui pensent que c’est la seule chose qu’ils peuvent faire, doivent prendre le problème au sérieux. Il faudrait créer des mécanismes d’évaluations et de contrôle de l’aide, cela fait partie des recommandations que je propose dans mon rapport. En termes de diplomatie, essayer de réfléchir aux interférences dans les aides, et tenter de sécuriser les cessez-le-feu. Parce que si la violence augmente, les organisations humanitaires ne peuvent pas travailler et fournir ce dont les populations ont besoin.

